Вспышки COVID-19: в Китае ввели новые локдауны для миллионов жителей

Власти некоторых городов в Китае ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки COVID-19, в результате чего миллионы людей оказались в режиме изоляции, сообщают европейские СМИ.

Так, в китайском городском уезде Иу (провинция Чжэцзян), являющемся крупным производственным и экспортным центром, жителям нельзя покидать дома в течение 3 дней. 1,9 млн жителей Иу наряду с миллионами жителей других китайских городов пока могут выйти из дома только в магазин за продуктами или в больницу.

Со среды в важнейших районах города Урумчи - административной столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района - действует пятидневный локдаун.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на среду на материковом Китае выявили еще 1 993 случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев заболеваний COVID-19 и 5,2 тыс. смертей.