В сети Kontakt стартует «Большой фестиваль дня рождения»

Кампания, в рамках которой будет предложено более 10 000 товаров со скидкой, продлится до 20 августа. Цена со скидкой распространяется на оплату в 3 раза и беспроцентную рассрочку до 24 месяцев.

Kontakt, превратившийся из небольшого магазина в одну из крупнейших торговых сетей страны, с вашей любовью вырос еще на год. Сеть, которая приносит радость в дома покупателей и доставляет соответствующие их бюджету и пожеланиям товары, с завтрашнего дня запускает специальный фестиваль скидок до 50% в честь дня рождения.

Сеть порадует не только доступными предложениями при оплате наличными, но и при покупках в кредит. Теперь вы найдете все в одном адресе и сможете приобрести в рассрочку: смартфоны на 12 месяцев без процентов, без первоначального взноса; телевизоры, бытовую технику и домашний текстиль на 18 месяцев, а мебель на 24 месяца без процентов, без первоначального взноса. И главное - без комиссии. Вы даже сможете купить продукцию Apple в рассрочку на 12 месяцев без процентов.

В дни акции Kontakt порадует маленьких посетителей наравне со взрослыми. Так, в нижеперечисленных магазинах фейс-арт мастера и аниматоры добавят веселья в эту кампанию:

- 12 августа – «Украинский круг»,

- 13 августа – «Сумгаитский 10-й мкр» и «Губа»,

- 14 августа – «Гянджа Гранд Кавказ» и «Мингячевир»,

- 20 августа – «Ленкорань» и «Загатала».

При этом дети получат в подарок воздушные шарики.

Теперь давайте взглянем на некоторые из предложений акции. При наличной оплате можно приобрести:

- Smart телевизор Toshiba с диагональю экрана 55 дюймов (140 см) за 899 манатов вместо 1700;

- Кондиционер Hoffmann на 30 м2, одна из самых продаваемых моделей со сплит-системой за 499 манатов вместо 730.

В кредит:

- Смартфон Xiaomi Note 11 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памятью будет всего за 46 манатов в месяц;

- Двуспальный комплект мебели Dnepr - всего за 53 маната в месяц.

Отметим, что Kontakt дает 120% гарантии на лучшую цену. Итак, если вы найдете какой-либо товар дешевле в других официальных сетях, здесь вы получите скидку в размере 120% от разницы в цене. Также сеть вернет вам разницу в течение 14 дней после покупки товара. Акция распространяется на все виды покупок: наличными, в рассрочку, а также такситными картами.

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по номеру *6060, а также написать в официальные страницы сети. Kontakt, адрес современных технологий, приглашает всех присоединиться к «Большому фестивалю дня рождения» с завтрашнего дня до 20 августа!