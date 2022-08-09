Болгары протестуют против правительства из-за азербайджанского газа горячая тема
Сотни людей вышли на улицы Софии, протестуя против планов временного правительства Болгарии восстановить поставки российского газа. Рядовые болгары обеспокоены тем, что кабинет Гылыба Донева может отказаться от прозападной политики ушедшего в отставку премьер-министра Кирила Петкова и вернуться к тесному энергетическому партнерству с Россией.
Как уже сообщалось, временное правительство Донева прекратило переговоры с Азербайджаном, инициированные распущенным кабинетом Кирила Петкова. Оно также откладывает запуск завершенного трубопровода IGB (интерконнектор Греция-Болгария), проложенного для транспортировки в Болгарию одного миллиарда кубометров азербайджанского газа в год, который Болгария должна была по соглашению, подписанному в 2013 году, покупать у Азербайджана. И хотя Южный газовый коридор (ЮГК), по которому газ с месторождения «Шахдениз-2» поступает в Европу, был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, в строительстве интерконнектора Греция-Болгария происходили многолетние задержки, что не позволяло Болгарии выйти на обговоренные объемы закупок.
Однако в результате усилий Кирила Петкова, возглавившего коалиционное правительство в декабре 2021 года, строительство IGB ускорилось и 1 июля нынешнего года было завершено. Тогда же Болгария планировала начать импорт азербайджанского газа в полном объеме. Но после правительственного кризиса, инициированного пророссийскими силами в Болгарии, ситуация резко изменилась.
Сегодня представители временного правительства Гылыба Донева говорят, что для предотвращения энергетического кризиса Болгарии необходимо срочно восстановить поставки газа из России. Новое правительство также готово платить за газ в рублях, как того требует «Газпром».
В результате болгары вышли на улицы Софии с призывами к временному правительству не восстанавливать энергетическое партнерство с Россией, прерванное в апреле этого года. Напомним, что компания «Газпром» прекратила подачу газа в Болгарию из-за отказа правительства Кирила Петкова расплачиваться за него в рублях.
«Мы отказываемся зависеть от «Газпрома» и финансировать возмутительную войну Путина!» - так выглядел один из баннеров, который несли по улицам Софии участники акции протеста.
Атанас Шарков, один из организаторов протеста, призвал президента Болгарии Румена Радева, который несет прямую ответственность за действия временного правительства, стать гарантом того, что решения, принятые распущенным правительством Петкова, не будут пересмотрены.
«Петков был принципиальным противником превращения «Газпрома» в единственного поставщика газа в Болгарию, - подчеркнул Шарков. - Пришло время следовать в фарватере европейской политики и становиться интегральной частью Европы».
Делян Добрев, бывший министр энергетики, утверждает, что на самом деле правительство Кирила Петкова продолжало закупать российский газ с апреля. Правда, делало оно это через посредников и платило на треть дороже. Как следствие, Болгария, по словам Добрева, потеряла на этих переплатах порядка 200 миллионов евро.
«Начиная с апреля нынешнего года, кроме азербайджанского «голубого топлива», весь газ, потребляемый в Болгарии, является российским, - подчеркнул экс-министр энергетики. - Упомянутые Кирилом Петковым два танкера со сжиженным газом, купленные в США, так и не вошли в Болгарию и были проданы Турции».