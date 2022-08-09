Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:24

Сотни людей вышли на улицы Софии, протестуя против планов временного правительства Болгарии восстановить поставки российского газа. Рядовые болгары обеспокоены тем, что кабинет Гылыба Донева может отказаться от прозападной политики ушедшего в отставку премьер-министра Кирила Петкова и вернуться к тесному энергетическому партнерству с Россией. Как уже сообщалось, временное правительство Донева прекратило переговоры с Азербайджаном, инициированные распущенным кабинетом Кирила Петкова. Оно также откладывает запуск завершенного трубопровода IGB (интерконнектор Греция-Болгария), проложенного для транспортировки в Болгарию одного миллиарда кубометров азербайджанского газа в год, который Болгария должна была по соглашению, подписанному в 2013 году, покупать у Азербайджана. И хотя Южный газовый коридор (ЮГК), по которому газ с месторождения «Шахдениз-2» поступает в Европу, был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, в строительстве интерконнектора Греция-Болгария происходили многолетние задержки, что не позволяло Болгарии выйти на обговоренные объемы закупок.

Однако в результате усилий Кирила Петкова, возглавившего коалиционное правительство в декабре 2021 года, строительство IGB ускорилось и 1 июля нынешнего года было завершено. Тогда же Болгария планировала начать импорт азербайджанского газа в полном объеме. Но после правительственного кризиса, инициированного пророссийскими силами в Болгарии, ситуация резко изменилась. Сегодня представители временного правительства Гылыба Донева говорят, что для предотвращения энергетического кризиса Болгарии необходимо срочно восстановить поставки газа из России. Новое правительство также готово платить за газ в рублях, как того требует «Газпром». В результате болгары вышли на улицы Софии с призывами к временному правительству не восстанавливать энергетическое партнерство с Россией, прерванное в апреле этого года. Напомним, что компания «Газпром» прекратила подачу газа в Болгарию из-за отказа правительства Кирила Петкова расплачиваться за него в рублях. «Мы отказываемся зависеть от «Газпрома» и финансировать возмутительную войну Путина!» - так выглядел один из баннеров, который несли по улицам Софии участники акции протеста.