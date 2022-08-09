Россия прокомментировала соглашение об импорте газа между Азербайджаном и ЕС

«Подписанное между Баку и ЕС соглашение об импорте газа не идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном». Об этом заявил на брифинге представитель МИД России Иван Нечаев.

По его словам, речь идет о меморандуме о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в энергетике, который был подписан между Азербайджаном и ЕС 18 июля.

«Не считаем, что такой отраслевой документ идет вразрез с положениями декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля», - сказал Нечаев.

По его словам, любое государство вправе самостоятельно решать, как и с кем развивать отношения, в том числе и в нефтегазовой области.