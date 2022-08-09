Армяне угрожают российско-турецкому центру в Агдаме

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме является законной мишенью армянских вооруженных сил. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте lragir.am.

Издание отмечает, что после ударов по российской авиабазе в Крыму западные союзники Киева отметили, что Крым является законной мишенью для украинских вооруженных сил. Удар по Крыму может кардинально изменить ход войны, учитывая политическое, военное, психологическое значение полуострова в контексте «новой геополитики» Кремля.

Далее автор статьи проводит аналогию между Крымом и Карабахом, заявив, что «совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме, откуда идут нападения на Армению и контролируются движения армянских вооруженных сил, и который, помимо всего прочего, является гарантом и символом российско-турецких соглашений против Армении, продолжает оставаться законной мишенью армянских вооруженных сил».