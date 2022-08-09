Депутат Джейхун Мамедов: «В Баку все больше людей говорят по-русски»

«Среди родителей существует стереотип, что образование в русском секторе более качественное, чем образование на азербайджанском языке. Поэтому сегодня родители стараются отдать своих детей в школы с обучением на русском языке. На самом деле, когда мы анализируем процесс, понимаем, что эта идея не имеет должного обоснования». Об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета парламента по науке и образованию Джейхун Мамедов.

По словам депутата, образование на азербайджанском языке ничуть не отстает от образования на русском.

«В целом, людей, получающих образование на азербайджанском языке, больше. Но и у нас немало родителей, желающих, чтобы их дети получали образование на русском языке», - сказал он.