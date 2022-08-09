Депутат Джейхун Мамедов: «В Баку все больше людей говорят по-русски»
«Среди родителей существует стереотип, что образование в русском секторе более качественное, чем образование на азербайджанском языке. Поэтому сегодня родители стараются отдать своих детей в школы с обучением на русском языке. На самом деле, когда мы анализируем процесс, понимаем, что эта идея не имеет должного обоснования». Об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета парламента по науке и образованию Джейхун Мамедов.
По словам депутата, образование на азербайджанском языке ничуть не отстает от образования на русском.
«В целом, людей, получающих образование на азербайджанском языке, больше. Но и у нас немало родителей, желающих, чтобы их дети получали образование на русском языке», - сказал он.
Джейхун Мамедов также отметил, что сегодня в Баку все больше и больше людей говорит на русском языке.
«Конечно, хорошо знать иностранный язык. Но каждый из нас должен отдавать предпочтение азербайджанскому языку, воспитывать в этом направлении своих детей. Если мы хотим быть сильными как государство, нация, народ, мы должны иметь свои ценности. Самое важное в наших ценностях - это наш язык. Родители должны стремиться воспитать достойных граждан своей страны. Сегодня нам нужно больше изучать наш язык, учиться на этом языке и владеть им. Кроме того, мы можем изучать какой-то иностранный язык или обучать наших детей. Но мы всегда должны быть внимательными к нашему языку. Поэтому на родителей и в целом на общество ложится большая ответственность. Люди должны поэтапно избегать неправильных стереотипов и подходов», - подытожил депутат.