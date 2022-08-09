У Трампа ищут «крыс»

Экс-президент США Дональд Трамп опасается, что в его окружении может быть «крыса» или даже «крысы», люди, которые передают о нем какую-то информацию сотрудникам ФБР, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на несколько осведомленных источников.

После обысков Трамп опасается, что его телефоны, возможно, прослушиваются или кто-то из близких к нему людей носит на себе микрофон. По данным источников, летом Трамп советовался с людьми из близкого круга, не думают ли они, что его телефоны прослушиваются федеральными властями или, как выразился он сам, «Байденом». По словам источника, о потенциальном прослушивании телефонов экс-президент говорил серьезно на протяжении месяцев, однако однажды он якобы пошутил на эту тему, сказав: «Будь осторожнее с тем, что говоришь по телефону!». Он также высказывал предположения, что кто-то из республиканцев, посещающих его клубы, возможно, «носит на себе микрофон».

Издание отмечает, что в окружении Трампа усилилась атмосфера подозрительности. Его сторонники начинают обвинять кого-то в связях с федеральными властями, требуя проверить этого человека, однако, как отмечает источник, во многих случаях это похоже на то, что вот таким образом «люди просто пытаются свести счеты с кем-то, кто им не нравится».