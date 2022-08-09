Всевозможные армянские провокации стали уже привычным делом. Спорт тут не является исключением, а наоборот, все активнее используется армянами как способ донести свою «правду». Провокационные баннеры на футбольных международных матчах с участием армянских команд появляются постоянно. На этот раз армяне «проявили себя» на встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Пюником» против сербской «Црвены Звезды», которая состоялась в минувший вторник в Ереване.

Позорно проиграв в Белграде со счетом 0:5, армяне решили использовать ответную игру не как возможность хотя бы попытаться взять реванш, а как шанс вновь заявить о своих сепаратистских настроениях. Группа болельщиков раскрыла на трибунах плакат с надписью «Карабах – Армения, Косово – Сербия». Чтобы и себя в очередной раз утешить несбыточными мечтами, и гостей ублажить. Сербам вторая часть послания, бесспорно, пришлась по душе. Что же касается принадлежности Карабаха, то во всем мире, особенно в Сербии, теперь уж точно знают, что это территория Азербайджана.

Но вернемся к футбольному матчу. Баннером на трибунах дело не ограничилось. На поле выбежала болельщица с плакатом, на котором было написано «Агавно не сдадим». Агавно, если кто не знает, - это армянское название села Забух, который армяне должны покинуть к концу августа вместе с городом Лачин и селом Сус, поскольку азербайджанский участок новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги уже готов.

Понятно, что подобные «акции» как были, так и останутся безрезультатными. Но сейчас разговор не об этом. Как на очередные армянские выходки отреагирует УЕФА? Вновь оставит без должного внимания провокационные действия болельщиков? Кстати, АФФА направила письмо в УЕФА, в котором попросила обратить внимание на эти инциденты. И действительно, Дисциплинарному комитету Европейского футбольного союза пора серьезно наказать армянский футбол за подобные «флешмобы». Политические лозунги, баннеры с провокационным содержанием на матчах УЕФА запрещены. Или армянским болельщикам дозволено больше, чем остальным?