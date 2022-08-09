В Гёйгёле произошло отравление среди детей

В среду, 10 августа, в Гёйгёльскую центральную районную больницу на машине скорой помощи в тяжелом состоянии были доставлены 4 подростка с подозрением на отравление, передает пресс-служба TƏBİB.

Было отмечено, что подростки 2010, 2011, 2013, 2014 годов рождения были экстренно госпитализированы в отделение интенсивной терапии больницы. Были экстренно приняты реанимационные меры, восстановлены жизненно важные функции подростков. Затем подростки были эвакуированы в Баку на реанимобиле скорой медицинской помощи в сопровождении врачей.

Подростки помещены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как стало известно haqqin.az, подростки отравились после нанесения на волосы вещества «Ниастрол», которое используется для дезинфекции крупного рогатого скота. Отмечается, что дети хотели таким образом избавиться от вшей.