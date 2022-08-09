Америка заявила, что Турция рискует головой

Внедрение в Турции российской платежной системы «Мир» привлекло внимание Госдепартамента США. Вашингтон опасается, что это может повлиять на расширение каналов обхода антироссийских санкций, пишет Rudaw со ссылкой на чиновника ведомства.

Госдепартамент «призывает Турцию не становиться убежищем для незаконных российских активов или транзакций» после того, как турецкие банки начали работать с российской платежной системой «Мир».

Американские чиновники опасаются движения подсанкционного капитала. Потому что в таком случае Москва освободится от части санкций.

Ранее к этой же проблеме привлек внимание заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Он совершил турне по Ближнему Востоку, во время которого предупредил Эмираты и Турцию о последствиях их открытой политики к капиталу из РФ.