Турция выдает крымским татарам долгосрочный вид на жительство

Турция с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус «соотечественников с тюркскими корнями», сообщает Anadolu со ссылкой на миграционную службу Турции.

Вид на жительство крымским татарам выдается по поручению главы МВД Сулеймана Сойлу от июня 2022 года.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции. Согласно действующему законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Теперь крымским татарам не придется выполнять эти условия.