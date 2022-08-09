Сегодня в 22:30 по бакинскому времени «Нефтчи» выйдет в Вене на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперник – местный «Рапид».

После победы в Баку со счетом 2:1 задача азербайджанской команды – не проиграть. Между тем азербайджанским клубам в еврокубках и нашей национальной команде в отборочных матчах чемпионата мира и Европы ни разу не удавалось выстоять в гостевых матчах против своих австрийских соперников. Сможет ли это сделать сегодня «Нефтчи»?

Еврокубковый жребий пять раз сводил клубы из Азербайджана и Австрии. Четыре раза дальше проходили австрийские команды и лишь раз - наша. Да и то благодаря везению. В 2004 году «Хазар Университети», позднее переименованный в «Интер», «Кешля» и «Шамахы», в уже давно несуществующем турнире под названием Кубок Интертото встречался с клубом «Брегенц». Дома австрийцы выиграли со счетом 4:0, но в составе каким-то образом оказались футболисты, не заявленные в УЕФА. В результате «Брегенц» получил техническое поражение 0:3, а в Баку деморализованные австрийцы проиграли 1:2. Вот так азербайджанская команда в первый и пока в последний раз прошла клуб из Австрии в еврокубках.

До этого «Кяпяз» в Кубке УЕФА сезона 1995/96 проиграл «Аустрии-Мемфис» (0:4, 1:5). В сезоне 2007/08 в этом же турнире «Нефтчи» уступил в гостях «Риду» со счетом 1:3, а дома был близок к столь нужной общей победе, но упустил ее, выиграв лишь с разницей в один мяч – 2:1.

В Лиге чемпионов 2014/15 «Карабах» не смог пройти «Зальцбург». После победы со счетом 2:1 в Баку агдамцы уступили на выезде 0:2. Ну и, наконец, в Лиге Европы сезона 2016/17 «Кяпяз» не справился с «Адмира Ваккером» - 0:1, 0:2.

Проигрывала в Австрии и национальная сборная Азербайджана. В отборочном турнире чемпионата мира 2006 года наша команда капитулировала в Вене - 0:2. А в 2010 году в отборе на Евро-2012 мы уступили со счетом 0:3.

Одним словом, сегодня «Нефтчи» имеет возможность прервать печальную серию поражений азербайджанских команд в Австрии, что принесет бакинскому клубу путевку в раунд плей-офф Лиги конференций. Будем в это верить!