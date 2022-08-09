Удар по колонии в Еленовке: американцы исключают версию России

Обстрел изолятора произошел 29 июля, его жертвами стали 53 украинских пленных. Еще 75 человек, по данным властей "ДНР", получили ранения. На следующий день Минобороны России заявило, что удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, которую получила Украина. Киев ответил, что это российская провокация, цель которой - обвинить Украину в совершении военных преступлений.

Удар по колонии в Еленовке, при котором погибли более 50 украинских военнопленных, в том числе защитники мариупольского завода "Азовсталь", не был нанесен РЗСО HIMARS. Об этом говорится в расследовании, проведенном телекомпанией CNN.

Журналисты провели анализ видео и фотографий из колонии в Еленовке, изучили спутниковые снимки и получили заключения военных экспертов и экспертов-криминалистов. Их выводы исключают российскую версию произошедшего. В частности, характер повреждений здания изолятора говорит о том, что было применено не РЗСО. Стены здания и большая часть крыши остались целы, что исключено при использовании систем HIMARS.

Для сравнения журналисты приводят снимки разрушений российских оружейных складов на юге Украины, которые действительно были атакованы HIMARS.

На основании фото и видеозаписей из Еленовки, предоставленных российской стороной, опрошенные телекомпанией эксперты приходят к выводу, что причиной гибели людей стал пожар, причем настолько внезапный, что заключенные даже не успели вылезти из кроватей.

Ни на одном снимке не видно ни воронок от орудийного удара, ни осколочных повреждений, что просто невозможно при обстреле из РЗСО, обращает внимание эксперт по вооружениям Крис Кобб-Смит.

Специалисты также подчеркивают, что Украине, если бы она и правда хотела по какой-то причине обстрелять Еленовку, не нужно было прибегать к использованию дорогостоящего HIMARS с ограниченным боекомплектом. Изолятор находится в 15 километрах от линии фронта, и ВСУ располагает другими видами вооружений для ударов на такие расстояния.

В расследовании также приводится еще множество аргументов, свидетельствующих о том, что версия России несостоятельна.