Израиль: Иран превращает «Исламский джихад» в свой филиал
В последние годы Иран ежегодно переводил «Исламскому джихаду» через Корпус стражей исламской революции десятки миллионов долларов, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передают «Детали».
Ганц отметил, что Иран превращает «Исламский джихад» в свой филиал в Газе: «В Тегеране часто проходят визиты и встречи высокопоставленных представителей «Исламского джихада» с иранским руководством. Иранцы также пытаются передать «Исламскому джихаду» вооружение и обучить производству оружия».