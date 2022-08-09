Сестры-мошенницы обещали вернуть 2 тысячи манатов карабахскому ветерану
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе очередного заседания в качестве потерпевшего выступил Турал Тахмазли. Он заявил, что является участником 44-дневной войны, а также рассказал, что обращался к Илькнур Алиевой с целью трудоустройства. Взамен последняя получила от него 2 тысячи манатов.
Судья потребовал от обвиняемой возместить ущерб потерпевшему в короткий срок. Алиева пообещала выполнить требование судьи.
Судебный процесс продолжится 23 августа.
Отметим, что сестры обманным путем взяли у одного гражданина 200 тысяч манатов, у другого - 189 тысяч манатов. В то же время Айтадж Алиеву признали виновной в подделке и продаже документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района. Сестрам уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По уголовному делу проходят 11 потерпевших. Общая сумма ущерба пострадавшим составляет около одного миллиона. Илькнур Алиеву некоторое время назад освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.