Сестры-мошенницы обещали вернуть 2 тысячи манатов карабахскому ветерану

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе очередного заседания в качестве потерпевшего выступил Турал Тахмазли. Он заявил, что является участником 44-дневной войны, а также рассказал, что обращался к Илькнур Алиевой с целью трудоустройства. Взамен последняя получила от него 2 тысячи манатов.

Судья потребовал от обвиняемой возместить ущерб потерпевшему в короткий срок. Алиева пообещала выполнить требование судьи.