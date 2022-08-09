У России можно отнять все, кроме нефти и газа
Российские нефть и газ все еще лидируют на мировых рынках. Это дает ей возможность справиться с западными санкциями, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
Автор отмечает, что в июле добыча нефти в России почти вернулась к довоенным показателям и достигла 10,8 млн баррелей в сутки против 11 млн в январе 2022 года. Минимум же зафиксировали в апреле, тогда российские компании добывали 10 млн баррелей в день.
После начала войны в Украине и введения санкций Москва быстро переориентировалась на азиатский рынок. Ситуация осложняется тем, что страны ОПЕК не могут предложить рынку больше нефти. Поэтому даже европейские страны не могут быстро отказаться от российского сырья.
Хавьер Блас считает, что больше всего России помогают высокие цены на газ и нефть. Высокие доходы от экспорта снижают значимость потерь от введенных санкций. По мнению обозревателя, для Европы это означает серьезные последствия будущей зимой.
«Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины. Европейские политики, которые гнались за одобрением на международной арене, демонстрируя поддержку Киеву, возможно, не проявят столь яростного стремления финансировать меры, направленные на предотвращение дефицита энергии», - делает вывод Блас. И с ним согласны многие эксперты, которые прогнозируют большие проблемы с энергоснабжением в Европе этой зимой.