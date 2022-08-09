У России можно отнять все, кроме нефти и газа

Российские нефть и газ все еще лидируют на мировых рынках. Это дает ей возможность справиться с западными санкциями, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Автор отмечает, что в июле добыча нефти в России почти вернулась к довоенным показателям и достигла 10,8 млн баррелей в сутки против 11 млн в январе 2022 года. Минимум же зафиксировали в апреле, тогда российские компании добывали 10 млн баррелей в день.

После начала войны в Украине и введения санкций Москва быстро переориентировалась на азиатский рынок. Ситуация осложняется тем, что страны ОПЕК не могут предложить рынку больше нефти. Поэтому даже европейские страны не могут быстро отказаться от российского сырья.