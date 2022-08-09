Лариса Алавердян: Армяне в Карабахе должны принять гражданство Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед собой четкую задачу вернуть азербайджанцев, покинувших после 1988 года населенные пункты и дома в Армении, и уже последовательно проводит эту операцию. Об этом заявила исполнительный директор организации «Против судебного произвола» в Армении Лариса Алавердян в эфире PastinfoTV.

«Азербайджанцы проживали практически во всех районах Армении», - сказала она, отметив, что не видит другого пути, кроме как смириться с реальностью, в которой нынешняя геополитическая ситуация изменилась в пользу Баку.