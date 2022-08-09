Олаф Шольц: Путин несет ответственность за войну в Украине

Война России против Украины является в настоящее время самым большим вызовом для правительства Германии. Об этом 11 августа заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине. Его заявления приводит Deutsche Welle.

Шольц войну, которую Россия начала против Украины, назвал "ужасной" и требующей от Германии огромных усилий по оказанию помощи Украине "в ее борьбе за независимость". Канцлер напомнил о радикальном отказе от прежнего курса ФРГ не поставлять вооружение в кризисные регионы мира и передаче для украинской армии в последнее время современной немецкой боевой техники, в том числе и тяжелой.

Глава правительства Германии считает, что "Россия мыслит категориями 17-го, 18-го и 19-го веков, проводит имперскую политику и считает возможным совершать нападение на соседнюю страну и захватывать часть ее территории".

Шольц заявил, что "это преступная война, в этом нет никаких сомнений". Он напомнил о своем визите в Украину и фактах совершения военных преступлений российскими солдатами. "Мы должны принять все меры, - заявил Шольц, - чтобы добиться их расследования".

Что же касается президента РФ Владимира Путина, то, добавил канцлер, "российский президент несет ответственность за эту войну, он решил ее начать, и это ужасная, неприемлемая война, нарушающая все правила, о которых мы договаривались".