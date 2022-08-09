О правилах безопасности на пляжах рассказали жителям Ленкорани и Астары

Южный региональный центр МЧС провел просветительские мероприятия на тему «Правила пляжной безопасности» среди граждан, отдыхающих на пляжах на территории Ленкоранской и Астаринской спасательных пунктов.

В пресс-службе МЧС рассказали, что целью таких мероприятий является информирование населения о правилах безопасности на пляже. В мероприятии приняли участие сотрудники Южного регионального центра МЧС, Государственной службы по управлению маломерными судами и спасению на водах. Они подробно рассказали о правилах безопасности, подчеркнули важность соблюдения указанных правил, запрещающих знаков, санитарно-гигиенических правил, оказания первой помощи пострадавшим.

Граждан проинформировали о необходимых мерах по предотвращению несчастных случаев на воде.

В завершение были даны ответы на вопросы по теме. Гражданам, участвующим в мероприятии, раздали буклеты и различные просветительские материалы.