Болтон «смущен низкой ценой» за его голову

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пошутил о предполагаемом заговоре с целью его убийства, пожаловавшись на то, что сумма денег, которую должен был заработать потенциальный убийца, была слишком мала, передает Newsweek.

По словам Болтона, он «смущен» суммой в $300 тыс., которые предложил Шахрам Пурсафи, гражданин Ирана и член Корпуса стражей исламской революции.

«Ну, меня смутила низкая цена. Я думал, что это будет выше. Но, думаю, может быть, это была проблема с обменным курсом или что-то в этом роде», - сказал Болтон.