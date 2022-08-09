Шольц: восстановление Украины окажется дороже плана Маршалла

Восстановление Украины окажется дороже плана Маршалла, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, ФРГ планирует продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками вооружения, пока война не завершится на условиях украинцев. При этом канцлер предположил, что Германия уже должна обратиться к вопросу восстановления инфраструктуры, зданий и учреждений Украины.

По его оценке, на решение задачи уйдут миллиарды. Шольц отметил, что затраты могут быть даже больше, чем на план Маршалла.

Отметим, план Маршалла, выдвинутый в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом, предполагал масштабную экономическую помощь странам Европы для восстановления от последствий Второй мировой войны.