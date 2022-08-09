Пуленепробиваемые рюкзаки - новая реальность в школах США

В то время, как во всем мире родители покупают детям в школу карандаши и ручки, американские родители скупают в магазинах пуленепробиваемые рюкзаки, сообщает Inside Edition.

Многие школы добавили защитные портфели в список покупок для нового учебного года.

Особенность улучшенных рюкзаков в том, что они имеют внутри пуленепробиваемые пластины. Они могут спасти детей, если в школе начнется стрельба.

Нападение на убечные заведения в США – большая проблема. Только за первое полугодие 2022 года в Соединенных Штатах зафиксировали 214 случаев стрельбы в школах. Самой большой трагедией стал «шутинг» в Техасе 24 мая, тогда погибло 19 детей и 2 учителя.