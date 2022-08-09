Пуленепробиваемые рюкзаки - новая реальность в школах США
В то время, как во всем мире родители покупают детям в школу карандаши и ручки, американские родители скупают в магазинах пуленепробиваемые рюкзаки, сообщает Inside Edition.
Многие школы добавили защитные портфели в список покупок для нового учебного года.
Особенность улучшенных рюкзаков в том, что они имеют внутри пуленепробиваемые пластины. Они могут спасти детей, если в школе начнется стрельба.
Нападение на убечные заведения в США – большая проблема. Только за первое полугодие 2022 года в Соединенных Штатах зафиксировали 214 случаев стрельбы в школах. Самой большой трагедией стал «шутинг» в Техасе 24 мая, тогда погибло 19 детей и 2 учителя.
Всего за первые месяцы 2022 года правоохранители зафиксировали больше 214 случаев стрельбы, где жертвами стали несколько человек. Так что вооруженное нападение в Штата действительно можно назвать серьезной проблемой.
Джули Маккуэн, главный операционный директор компании Leatherback Gear, производителя пуленепробиваемых рюкзаков, заявила, что всплеск продаж после школьной стрельбы не является чем-то из ряда вон выходящим. «Люди реагируют и ищут что-то, что заставит их чувствовать себя в большей безопасности постфактум», — сказал она в интервью. Она отметила, что это очень трагичная новая реальность для родителей, о которой они обязаны позаботиться. «Точно так же, как мы обучаем и готовим наших детей в школе к тому, что делать в случае пожара, теперь мы должны сделать то же самое для нападения стрелка», - сказала Джули Маккуэн.
Стоит отметить, что из-за инфляции и высокого спроса на этот тип товаров, цены на пуленепробиваемые рюкзаки серьезно выросли. Раньше они стоили в пределах $100, но теперь сложно найти и за $300. Продавцы отмечают, что сейчас на рынке есть несколько типов защитных портфелей. Они разнятся по классам защиты и по тому, пулю какого калибра они могут остановить.