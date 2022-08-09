Азербайджан укрепляется на высоте Буздух фото; видео
На высоте Буздух, а также на других важных высотах, взятых под контроль азербайджанской армией в результате проведенных там территориальных уточнений, продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению.
Как сообщили haqqin.az в Минобороны, азербайджанские подразделения проводят инженерные работы по созданию новых позиций в благоприятных условиях и прокладке путей обеспечения.
«Продолжаются необходимые меры по инженерному обеспечению освобожденной территории и высот», - сообщили в ведомстве.