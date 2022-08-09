Оба борта вышли на связь в 15:57 по московскому времени. Воздушные суда находятся на маршруте. Аварий или происшествий не произошло.

Экипажи вертолетов Robinson R44 вышли на связь по спутниковому телефону, сообщила Росавиация.

* * * 17:13

Два частных вертолета, принадлежащих одной компании, перестали выходить на связь в Красноярском крае, пишут российские СМИ.

Вертолет Robinson R44 вылетел из Норильска в сторону плато Путорана. Маршрут второго вертолета не разглашается. На борту пропавших вертолетов находились туристы.

Воздушные суда пропали с радаров недалеко от поселка Снежногорск. Пилоты должны были выйти на связь в 17:00 по местному времени.

На поиски вылетел вертолет Ми-8 регионального координационного поисково-спасательного центра. Сотрудники МЧС будут проводить поиски на земле в зоне пропажи.