Сибирские вертолеты нашлись обновлено
Экипажи вертолетов Robinson R44 вышли на связь по спутниковому телефону, сообщила Росавиация.
Оба борта вышли на связь в 15:57 по московскому времени. Воздушные суда находятся на маршруте. Аварий или происшествий не произошло.
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Два частных вертолета, принадлежащих одной компании, перестали выходить на связь в Красноярском крае, пишут российские СМИ.
Вертолет Robinson R44 вылетел из Норильска в сторону плато Путорана. Маршрут второго вертолета не разглашается. На борту пропавших вертолетов находились туристы.
Воздушные суда пропали с радаров недалеко от поселка Снежногорск. Пилоты должны были выйти на связь в 17:00 по местному времени.
На поиски вылетел вертолет Ми-8 регионального координационного поисково-спасательного центра. Сотрудники МЧС будут проводить поиски на земле в зоне пропажи.