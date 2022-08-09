В Германии начался суд над российским шпионом

«Мы полагаем, что обвиняемый контактировал с российской разведкой ГРУ через нескольких лиц, в частности, через посольство России в Берлине», - заявил в четверг в здании суда федеральный прокурор Герд Кайзер.

Прокуроры заявили, что Ральф Г., чья фамилия не может быть полностью раскрыта в соответствии с законодательством Германии о конфиденциальности, предоставлял российским спецслужбам «многочисленные документы и информацию» о немецкой армии с октября 2014 года по март 2020 года, когда он был заместителем командира отряда. Он был задержан в середине марта нынешнего года.

Бывший офицер армейского резерва Германии предстал перед судом в четверг, 11 августа, по обвинению в шпионаже в пользу России, пишут немецкие СМИ.

Примечательно, что ни Ральф Г., ни его адвокат не прокомментировали ход следствия.

Федеральная прокуратура Германии также обвинила Ральфа Г. в предоставлении российским спецслужбам информации о «Северном потоке - 2», трубопроводе, принадлежащем российскому газовому гиганту «Газпром», который Германия остановила в феврале после начала войны в Украине.

Они также заявили, что он передал российским агентам информацию о резервных силах Германии и гражданской обороне. Через него российские спецслужбы также получили личные и контактные данные высокопоставленных военных и руководителей нескольких корпораций.

По словам прокурора, подозреваемого также обвиняют в том, что он помогал своим российским кураторам узнать детали об оборонной политике США вместе с их партнерами по НАТО.