Санкции нанесут серьезный удар по российской нефти прогноз МЭА
К 2023 году добыча нефти в России упадет минимум на 20%, что станет сильным ударом для российской экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.
Уже сейчас Россия сократила добычу до 10,8 млн баррелей в сутки. Это на 500 тысяч меньше, чем до начала войны в Украине и введения санкций против Москвы.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия не удержит текущие уровни добычи. На это повлияет эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу к концу года, и запрет на страхование танкерных перевозок. Это оставит невостребованными поставки сырой нефти на 1,3 млн баррелей в сутки, а также нефтепродуктов на 1 млн.
Индия и Китай не смогут выкупить эти объемы, с июня они сокращают поставки российской нефти. В начале августа они приобрели 1,76 млн баррелей в сутки против 2,1 млн весной.
Ситуацию осложняет уход с российского рынка иностранных нефтесервисных компаний Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и Halliburton, из-за чего сильно пострадает сам процесс добычи и переработки сырья.
МЭА полагает, что эти причины приведут к снижению добычи, которое начнется уже в августе. Нефтяные компании России могут потерять около 2 млн баррелей ежедневной добычи, а ее общий уровень опустится примерно до 8,8 млн баррелей в сутки - минимума с 2003 года.