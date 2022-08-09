К 2023 году добыча нефти в России упадет минимум на 20%, что станет сильным ударом для российской экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

Уже сейчас Россия сократила добычу до 10,8 млн баррелей в сутки. Это на 500 тысяч меньше, чем до начала войны в Украине и введения санкций против Москвы.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Россия не удержит текущие уровни добычи. На это повлияет эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу к концу года, и запрет на страхование танкерных перевозок. Это оставит невостребованными поставки сырой нефти на 1,3 млн баррелей в сутки, а также нефтепродуктов на 1 млн.

Индия и Китай не смогут выкупить эти объемы, с июня они сокращают поставки российской нефти. В начале августа они приобрели 1,76 млн баррелей в сутки против 2,1 млн весной.