«Добро пожаловать в Азербайджан!», говорится в рассылке Tele2, после чего приведены тарифы на разговоры и интернет-связь.

Граждане Армении, приезжающие в Ханкенди, от российского оператора сотовой связи Tele2 получают SMS-уведомление с приветствием на территории Азербайджана.

В SMS-уведомлении также записан номер телефона посольства России в Азербайджане, по которому граждане смогут получить необходимую помощь и информацию.

Пользователи из Армении выражают свое негодование, однако не сильно удивляются этому.

«Россия признает Карабах за Азербайджаном. Чего тут непонятного?», - пишет один.

«Есть страна, которая на официальном уровне думает по-другому?», - отвечает ему второй.