В Баку мать пыталась продать ребенка

В Баку мать оставила своего шестимесячного ребенка. Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде заявила haqqin.az, что малышку в приют Союза принесла бабушка.

По ее словам, жизнь ребенка в опасности. Девочка должна быть помещена в государственное учреждение.

«Бабушка малышки утверждает, что уже четвертый день как мать оставила ребенка. По ее словам, мать однажды пыталась продать девочку. И теперь бабушка опасается, что женщина в любой момент может вернуться, похитить ребенка и попытаться вновь его продать. Потому бабушка решила принести кроху в приют», - говорит Агазаде.

Председатель Союза детей Азербайджана добавила, что представит информацию о матери в правоохранительные органы.