В Баку мать пыталась продать ребенка
В Баку мать оставила своего шестимесячного ребенка. Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде заявила haqqin.az, что малышку в приют Союза принесла бабушка.
По ее словам, жизнь ребенка в опасности. Девочка должна быть помещена в государственное учреждение.
«Бабушка малышки утверждает, что уже четвертый день как мать оставила ребенка. По ее словам, мать однажды пыталась продать девочку. И теперь бабушка опасается, что женщина в любой момент может вернуться, похитить ребенка и попытаться вновь его продать. Потому бабушка решила принести кроху в приют», - говорит Агазаде.
Председатель Союза детей Азербайджана добавила, что представит информацию о матери в правоохранительные органы.