Экс-генпрокурора Армении отпустили под залог

Бывший генпрокурор Армении Агван Овсепян будет освобожден под залог. Как сообщают армянские СМИ, такое решение принял суд под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна.

Он частично удовлетворил ходатайство защиты Овсепяна и применил сразу две меры пресечения - залог в размере 200 тысяч долларов и подписку о невыезде.

Бывший генпрокурор будет освобожден из-под стражи сразу после того, как внесет залог.

Напомним, Овсепян был арестован в сентябре 2021 года. По данным следствия, будучи генпрокурором в 2004-2013 гг., а также главой СК в 2014-2018 гг., Овсепян фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью.