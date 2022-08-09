Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 18:16

Конгресс США намерен закрыть все лазейки, с помощью которых Москва пытается обойти западные санкции. «Объявление России государством-спонсором терроризма имело бы большое значение, потому что это всеобъемлющая мера привносит риск во все отношения с Российской Федерацией», - считает Эдвард Фишман, эксперт по санкциям аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне.

И хотя конгрессмены предоставили госсекретарю США право объявить любую страну государством-спонсором терроризма, в Белом Доме считают такой шаг против России излишним, поскольку уже введенные против этой страны санкции достаточны для достижения целей администрации. И вот тут напомнила о себе Нэнси Пелоси, «железный спикер» американского Конгресса, которая направила госсекретарю Энтони Блинкену ультимативное послание: если Белый Дом не объявит Россию государством-спонсором терроризма, это сделает Конгресс США. Отметим, что в списке стран-спонсоров терроризма числятся Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. По мнению американских конгрессменов, этот шаг сильно ограничит возможности России торговать с миром, значительно расширит секторы российской экономики, подпадающие под действие санкций, сделает для американских граждан практически невозможными любые контакты с Россией, а также приведет к ужесточению режима санкций в отношении третьих сторон, ведущих бизнес с российскими физическими лицами и компаниями. Кроме того, данный статус лишит Россию суверенного иммунитета в США, открывая американцам, пострадавшим от войны на Украине, возможность продавать гражданские иски против российского правительства в суды США и пр. Как сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az американский политолог Юрий Рашкин, у президента Байдена есть несколько причин, по которым он не торопится вносить Россию в этот список. В частности, он приберегает данную угрозу на случай еще большего обострения отношений с Москвой в качестве аргумента сдерживания. «Не стоит выкладывать все козыри сразу», - сказал по этому поводу президент Байден.

Не устраивает Белый Дом и то, что компенсации гражданам США, пострадавшим от действий России, придется выплачивать из замороженных в западных банках российских активов, которые должны пойти на послевоенное восстановление Украины. По словам американского политолога, многое из того, что можно достичь, объявляя Россию спонсором терроризма, практически уже достигнуто санкциями. «Скорее всего, Конгресс и администрация попытаются договориться по этому вопросу за закрытыми дверями», - считает он. Политолог отмечает, что у России, практически, не осталось возможностей для обхода санкций. «Думаю, что Турция, как страна НАТО, не пойдет против санкционной политики коллективного Запада, частью которой является сама Анкара, - сказал Юрий Рашкин. - Что же касается КНР, то Поднебесная уже сократила на 50 процентов экспорт в Россию. Там тоже не хотят портить отношения с Западом и попадать под вторичные санкции. Среди стран, которые могут помочь России, отмечают Иран с его разваливающейся, допотопной экономикой и нищая Северная Корея. Что касается Ирана, то на данный момент нет подтверждений, что он поставил Кремлю какие-то дроны. Ну, а о помощи всеми отверженной и изолированной Северной Кореи можно говорить только с сарказмом». Эксперт уверен, что Россия не сможет развернуться в сторону Азии. Поскольку, во-первых, у нее нет трубопроводов в этом направлении, а, во-вторых, страны Азии опасаются торговать с Москвой из-за тех же западных санкций.

«Вопрос не в том, чтобы полностью перекрыть Кремлю кислород, - говорит Рашкин. – Не в этом цель. Но если объем экономики России сократится на половину или даже на треть, то российскому олигархату просто не хватит денег на поддержание привычного образа жизни. После чего возникнет ситуация, при которой действующая власть начнет слабеть и у Путина уже не будет возможностей закручивать гайки на тонущем корабле под названием «Россия». Американский политолог считает, что предстоящая осень будет для России крайне тяжелой, поскольку над этой страной, образно выражаясь, взорвали ядерную экономическую бомбу. «И по мере того, как будут выпадать радиоактивные осадки, к россиянам придет понимание того, что сделала их страна с Украиной и миром, - считает Рашкин. - Пример экономического удушения России должен также столкнуть с пути большой войны и Китай. Надо выпороть Россию так, чтобы Поднебесной было неповадно». Политолог высказался и об обреченности политического курса Кремля. По его мнению, все, чем Москва пытается запугать Украину и Запад, лишь укрепляет цивилизованное сообщество в мысли о той глобальной угрозе, которую представляет собой путинская Россия. «С одной стороны, Москва демонстрирует миру готовность разблокировать вывоз украинского зерна, а с другой – грозит устроить на Запорожской АЭС второй Чернобыль, - говорит эксперт. - Это демонстрация безрассудства и безответственности, которая только убеждает мировую общественность в том, что людей, удерживающих власть в Кремле, нельзя допускать к управлению самым большим по территории государством в мире».