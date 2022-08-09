В Азербайджане с молотка пустят базальтовое месторождение

14 сентября Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана совместно с Государственным агентством по использованию минеральных сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проведут очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию недр земли. Об этом сообщили в министерстве.

По информации, на аукцион будет выставлен участок базальтового месторождения "Чайкенд" в Гёйгёльском районе площадью 10,8 гектара. Начальная стартовая цена данного месторождения составляет 354 800 манатов.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны заплатить задаток в размере 35 480 манатов.