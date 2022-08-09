В Украине уничтожили современные российские истребители

Российская Федерация в войне против Украины потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35. Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, российские самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести в Украине.

«За время полномасштабного вторжения россияне потеряли две эскадрильи таких самолетов. Это около 24 единиц», — отметил он.

Громов добавил, что за минувшую неделю украинские силы сбили 27 воздушных целей. А в связи с большими потерями в авиационной технике противник готовится привлечь к боевым действиям Су-24М — это устаревшие бомбардировщики, которые были выведены из боевого состава.