Арестованный бизнесмен Расим Мамедов недоволен следствием

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Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова.

Материалы, собранные за 18 месяцев следственным органом, направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

Между тем, как сообщил haqqin.az  адвокат Эльчин Садыгов, следствие в отношение Расима Мамедова допустило много нарушений.

«Мой подзащитный недоволен ходом следствия и жалуется на правонарушения», - сказал он.

Напомним, что Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношение него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР.