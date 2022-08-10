В Турции исключили переговоры Эрдогана и Асада

Телефонные переговоры между президентами Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом не актуальны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин и другие российские официальные лица выступили с предложениями об этом, но турецкая сторона заявила, что на данный момент было бы полезно провести встречу разведчиков.

По словам министра, некоторое время назад проведение этих встреч было приостановлено, но уже состоялись новые встречи.