Минобороны опровергает полковника Мамедова

Полковник Эльнур Мамедов, уволенный в запас из-за продолжительного онкологического заболевания и не согласный с принятым решением, обратился к главе страны в социальной сети YouТube, исходя из своих личных интересов и амбиций. Это не первый подобный шаг с его стороны. Видимо, это обстоятельство вошло в привычку у уволенного в запас военнослужащего. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Кроме того, полковник, уже уволенный в запас, в предыдущие годы неоднократно обращался к руководству армии по состоянию здоровья и до сих пор 8 раз по линии Министерства обороны был направлен на лечение в Гюльханскую учебно-исследовательскую больницу Турецкой республики на срок более 1 года. Все расходы в период лечения были возмещены Министерством.

«Несогласие с решением, принятым в отношении Мамедова, допущение в знак протеста действий, не соответствующих воинской этике и высшему офицерскому званию без официального обращения к министру обороны в соответствии с уставом, является повторением его действий в предыдущие годы. Сообщаем, что Мамедов, перешедший предельный возраст пребывания на действительной военной службе, был признан негодным к военной службе и уволен в запас с диагнозом «лимфома Ходжкина, хроническое течение, в стадии ремиссии».

На Отечественной войне он не получил ни одного ранения. Информация, распространяемая Мамедовым через социальные сети, является ложной и не имеет под собой никаких оснований», - говорится в сообщении.