Сотни нотариальных действий, совершенных в последнее время с помощью приложения “Мобильный нотариат”, охватили граждан, обратившихся с освобожденных территорий.

Министерство юстиции постоянно уделяет особое внимание вопросам электронизации услуг юстиции и суда, в том числе через мобильные приложения.

В центре внимания министерства также организация современных услуг в селе Агалы Зангиланского района, которое было построено в соответствии с концепцией Smart city/Smart village.

Сегодня работники юстиции оказали жителям села Агалы выездные услуги на основе инновационной технологической поддержки.

Информационные системы Министерства юстиции, интегрированные с информационными ресурсами многих государственных органов, позволяют оперативно предоставлять услуги на месте, не требуя от граждан дополнительных документов.

Услуги, предоставляемые на основе принципа гражданской удовлетворенности, предполагают государственную регистрацию актов гражданского состояния и нотариальные операции, необходимые в повседневной жизни населения, исходя из его потребностей.

В рамках проводимых мероприятий также была осуществлена работа по правовому просвещению, гражданам была предоставлена информация о современных методах оказания услуг, оказана необходимая юридическая помощь по интересующим их вопросам, были розданы буклеты, содержащие информацию о процедурах оказания услуг, применяемых в этой сфере электронных ресурсах и инновационных решениях.

Возможность пользоваться услугами юстиции, никуда не выезжая и не собирая документы, была встречена с большим интересом среди жителей села Агалы Зангиланского района.

Этот вид деятельности также предполагается осуществлять в рамках ASAN xidmət.