Ульвия Худиева, собкор 21:23

Между компанией, планирующей строительство многоэтажного жилого дома в Насиминском районе Баку по улице Мирасадуллы Миргасымова, 4, и жильцами старого здания разгорелся скандал. Речь идет о микрорайоне, расположенном на пересечении улиц Мирасадуллы Миргасымова, Хана Шушинского, Имрана Гасымова и Мустафа бека Топчубашова, который еще с советских времен называют «Зеленой долиной». Здесь растут сотни старых деревьев, в том числе, знаменитые Ханские чинары.

Хотя дело передано в суд, стороны так и не пришли к соглашению. А в конце прошлой недели жители сообщили, что территория, на которой расположен их дом, ограждается и, несмотря на отсутствие договора со всеми собственниками, началась подготовка к строительству нового дома. Надо отметить, что различные строительные компании уже несколько лет сносят в этом районе старые постройки, в том числе, знаменитый «Насиминский базар», и возводят новые многоэтажные дома. Как рассказали haqqin.az жильцы, в марте 2021 года ООО «Invest M. Construction» предупредило их, что дом, в котором они живут, будет снесен. Компания предложила жильцам квартиры в новостройке, а также покрытие арендной платы жилья вплоть до завершения строительства. Один из жильцов, Фазиль Лазгиев, рассказал, что предназначенный для сноса дом включает около 170 квартир. По словам Лазгиева, у жильцов нет уверенности в том, что компания с уставным капиталом в 100 манатов (!) выполнит свои обещания. При этом жилец уточнил, что «Invest M. Construction» получило разрешение строить только на 1,55 гектара земли и не брала на себя никаких обязательств.

«С частью жильцов, а также с теми, кто живет в других районах города, но имеет в нашем доме квартиру, договорились, - рассказал Фазиль Лазгиев. – И в их квартирах уже демонтированы двери и окна. Примерно, 50-55 семей выселились из дома и живут на съемных квартирах. Но больше ста семей переезжать не согласны, поскольку компания с ними так и не договорилась…» По словам одного из жильцов, компания «Invest M. Construction» планирует завершить строительство дома только через 6-7 лет. «Мне уже шестьдесят, - говорит жилец. – И я не знаю, доживу я до вселения в новую квартиру. А жить в моем возрасте, где попало, как-то не хочется. А компания тем временем давит на нас, они забрасывают в пустующие квартиры бытовой мусор и разные отходы, создают антисанитарию, чтобы люди освободили свои квартиры. Но мы стоим на своем и сдавать не собираемся!..»

Несогласные с предложенными условиями жильцы обратились в Бакинский административный суд, который запретил проведение в здании любых строительно-монтажных работ, включая подготовительные, а также снос уже освобожденных квартир и отключение коммуникаций. Данное решение поддержала Административная коллегия Бакинского апелляционного суда. Но на этом конфликт не закончился. Строительная компания «Invest M. Construction» также обратилась в суд, где в настоящее время продолжается разбирательство. По словам «отказников», еще одной причиной, по которой они не хотят покидать свой дом, является судьба более чем пятисот деревьев вокруг дома, в том числе, занесенных в «Красную книгу», которые, по их словам, в процессе строительства могут быть вырублены. В этой связи жильцы даже официально обратились в Министерство экологии и природных ресурсов.