Каха Каладзе: Грузия не включится в войну против России

Грузия «не включится в войну» против России и «не будет вмешиваться» в российско-украинскую войну. Об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, отметив, что «приветствует» увеличение притока туристов в Грузии.

«Мы неоднократно заявляли, что Грузия не начинает войну, не включается в войну, и в Грузии не будет второго фронта на войны в Украине. Грузия также не присоединяется к санкциям. Мы приветствуем наплыв туристов, я не вижу никаких проблем», — сказал Каладзе, передает Новости-Грузия.

В то же время Каладзе подчеркнул, что если отдельные лица или компании, подпадающие под международные санкции против России за ее вторжение в Украину, пытаются содействовать операциям в Грузии, то на это последует «надлежащий ответ» в рамках законодательства страны и конституции.