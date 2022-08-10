В Украине заявили о провале российского наступления на Бахмут

169 сутки полномасштабного вторжения ознаменовались неудачными попытками российских военных прорвать оборону украинцев на Бахмутском направлении, вести штурмовые действия на Авдеевском направлении Донецкой области и в направлении Павловки в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении Генштаба Украины.

«В Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине – недалеко от села Логи. Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БПЛА.

На Харьковском направлении враг произвел огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чеполь, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар – недалеко от Залимана», - говорится в заявлении.