Запорожская АЭС с марта этого года находится на оккупированной российскими войсками земле. Однако ею продолжает управлять украинский персонал, в прямом смысле под дулами автоматов. Как пишет New York Times, ссылаясь на украинских представителей, сотрудников станции подвергают допросам и даже пыткам с применение электрического тока, им запрещают спускаться в подземные сооружения во время обстрелов станции.

Так почему же Россия и Украина продолжают обвинять друга друга, а АЭС снова и снова подвергается ударам? Джон Эрат, директор Center for Arms Control and No Proliferation считает, что для российских властей это является «средством повышения ставок, при котором они объясняют собственному населению необходимость продолжения военных операций».

Что же касается Украины, то, говорит Эрат, она выстраивает кампанию «международной общественной симпатии» вокруг ситуации в АЭС.

Через несколько часов должно состояться заседание СБ ООН, посвященное ситуации с Запорожской АЭС. В нем примет участие директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Можно ожидать, что он повторит свой призыв немедленно допустить международных экспертов на станцию. Однако вряд ли кто сомневается, что в ближайшее время такой визит состояться не может по вполне понятным причинам безопасности. К тому же такая бюрократическая организация, как МАГАТЭ, никогда не была замечена в решительных эффективных действиях. А значит, все будет сведено к «выражению озабоченности» вокруг ситуации на АЭС и призыву к двум противостоящим сторонам проявлять благоразумие. Ну, словом, все будет как обычно…