Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:41

В последнее время в отдельную, тревожащую всех тему вылилось обсуждение того, какую опасность может представлять разрушение Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Генсек ООН Антониу Гутерриш бьет тревогу. Он говорит, что любая атака на ядерный объект будет «самоубийственной». Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси утверждает, что нынешняя ситуация вокруг АЭС является прямой угрозой здоровью населения Украины и других европейских стран.

Запорожская АЭС с марта этого года находится на оккупированной российскими войсками земле. Однако ею продолжает управлять украинский персонал, в прямом смысле под дулами автоматов. Как пишет New York Times, ссылаясь на украинских представителей, сотрудников станции подвергают допросам и даже пыткам с применение электрического тока, им запрещают спускаться в подземные сооружения во время обстрелов станции. В минувшие дни таких обстрелов было несколько. Как сообщает американское National Public Radio (NPR), спутниковые снимки, в частности, зафиксировали появление над станцией дронов, которые предположительно и совершили воздушные удары, но подтверждений этой информации нет. Россия и Украина обвиняют друг друга в «ядерном терроризме», на что украинские руководители резонно говорят, что для Киева было бы самоубийством оставлять на территории страны обширный очаг радиации. Американские СМИ не занимают ни одну, ни другую сторону. Но их мнения в отношении опасности, которую представляет собой разрушение АЭС, заметно разнятся. Консенсуса в этой ситуации достичь невозможно, поскольку обстрел ядерного объекта не имеет прецедентов в мировой истории. «Впервые в истории ядерного века большая станция в течение длительного периода находится в зоне активных боевых действий», - говорит Дэрил Кимболл, исполнительный директор американской Arms Control Association.

До этого эксперты указывали, что главной угрозой является прямой ракетный удар по зданию, в котором находится реактор. Но, по мнению Кимболла, не меньшую, а, может быть, даже большую опасность представляет обстрел хранилищ отработанного топлива. «Это опасно потому, что сооружения, в которых находится отработанное топливо, построены не с использованием такого усиленного бетона, как блок, в котором находится реактор, - говорит Кимболл. – Никто не рассчитывал, что эти места должны быть крепостями против обстрелов ракетами или артиллерийскими снарядами». «Риск разрушение корпуса, где находится реактор, минимален, поскольку там бетонные стены 10-ти метровой ширины», - говорит Леон Гизелж, президент European Nuclear Society. Он считает, что только массированные авиационные бомбардировки смогут нанести ущерб станции. Что же касается разрушения хранилищ с отработанным топливом, то оно будет иметь, считает эксперт, ограниченный эффект, при котором радиоактивное заражение распространится в зоне от 10 до 20 километров. Джеймс Эктон, директор программы ядерной безопасности в Carnegie Endowment также полагает, что обстрел главного корпуса с реактором не представляет особого риска, но его беспокоит возможное серьезное нарушение системы охлаждения реактора. «Прямая аналогия здесь со станцией Фукусима, а не с Чернобылем, - говорит он. – Если системы охлаждения выйдут из строя, это нанесет серьезный вред, но только на локальном уровне, где-то в 30 километровом радиусе действия». Но и он признает, что это будет не только трагедия для находящихся в этой зоне людей, даже если она не приведет к немедленным жертвам. Одновременно это будет иметь крайне неблагоприятные последствия и для окружающей среды других стран Европы.