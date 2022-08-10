В Украине погибли азербайджанцы

Обнародованы результаты анализа ДНК людей, которых российские солдаты сожгли в Чернигове.

Как заявил Report глава Конгресса объединенных азербайджанцев Чернигова Искендер Велиев, кремированные останки члена территориальных войск обороны в Чернигове Аскерова Фазаила Иса оглы, 1966 года рождения, были вывезены из морга и преданы земле сегодня.

Еще один погибший азербайджанец был жителем Полтавы. Председатель Полтавской Рады азербайджанцев Физули Ганбаров отметил, что его близкий родственник Тофиг Мамед оглы Аскеров, 1966 года рождения, погиб при ракетном обстреле российской армии.