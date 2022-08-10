Министр обороны Великобритании: России не удастся оккупировать Украину

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал на то, что западным союзникам до августа надоест поддерживать Украину, а потому он сможет захватить ее в этот период. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции в Копенгагене, передает The Guardian.

Уоллес заявил, что вторжение России в Украину провалилось и начало терпеть неудачу, поскольку Запад пообещал в дальнейшем увеличить финансовую и военную поддержку Киева. Поэтому, как заявил британский министр, Путину вряд ли удастся захватить Украину.

«Пока им это не удалось и вряд ли когда-то удастся оккупировать Украину. Их вторжение замедлилось и постоянно менялось до такой степени, что они на самом деле сосредоточены только на юге и востоке, очень-очень далеко от своей трехдневной так называемой «специальной операции», – сказал министр.

Уоллес обратил внимание, что россияне вместо запланированных трех дней, воюют уже почти шесть месяцев с огромными потерями как техники, так и личного состава.