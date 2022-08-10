У Азербайджана уже 27 медалей на Исламиаде в Конье
В турецкой Конье продолжаются Игры исламской солидарности.
Сегодня азербайджанские спортсмены завоевали 14 медалей – 3 золота, 3 серебра и 8 бронзовых наград.
В соревнованиях по спортивной гимнастике Иван Тихонов завоевал золото в опорном прыжке и бронзу на перекладине. Никита Симонов взял серебро на кольцах.
В соревнованиях по борьбе золото у Лейлы Гурбановой (53 кг), серебро – у Ислама Базарганова (61 кг), Гезяль Зутовой (72 кг), бронзу завоевали Аскер Мамедалиев (70 кг), Татьяна Омельченко (62 кг), Гаджимурад Омаров (79 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).
В таэквондо серебро у Минаи Акперовой (46 кг). В тяжелой атлетике Назиля Исмайлова (45 кг) заняла 3-е место. Еще две бронзовые награды Азербайджану принесли паралимпийцы-лучники.
Таким образом, по итогам сегодняшнего дня у Азербайджана в Конье 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.