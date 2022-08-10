ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана

Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила провокацию незаконных вооруженных формирований Армении 3 августа, в результате которой погиб азербайджанский солдат.

ОИС в распространенном по этому поводу заявлении призвала официальный Ереван выполнить свои обязательства по договоренности, достигнутой 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

В документе отмечается, что в принятой на состоявшейся ранее в столице Пакистана Исламабаде 48-й сессии министров иностранных дел ОИС резолюции призывается к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе суверенитета, территориальной целостности, взаимного признания и уважения международных границ.