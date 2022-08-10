Цены на газ в Европе выросли до 2 225 долларов

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов в четверг поднялись на 1,7%, до 2 224,9 доллара США за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В течение дня цены впервые с конца июля превышали 2 300 долларов. Так, ценовой максимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил 2 314,7 доллара (+5,8% к расчетной цене накануне - 2 187,2 доллара), ценовой минимум - 2198,2 доллара (+0,5%), а цена закрытия – 2 224,9 доллара за тысячу кубометров (+1,7%).