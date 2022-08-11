Российские самолеты зачастили к Аляске

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что российский военный самолет пролетал в зоне идентификации средств противовоздушной обороны Аляски в промежутке между 8 и 10 августа.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата вблизи Аляски.

В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.