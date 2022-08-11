Медведев рассказал о своем визите в «ЛНР»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил т.н. «Луганскую народную республику», где встретился с главами «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.

Также Медведев уточнил, что по поручению российского президента провел совещание, «посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». В мероприятии приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.