В МАГАТЭ не видят угрозы в Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно предварительным оценкам, не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он призвал прекратить любые военные действия, которые угрожают ядерной безопасности станции, отмечая, что МАГАТЭ стремится к «прагматичному» сотрудничеству с Россией и Украиной в ситуации вокруг АЭС.

Глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в ходе обстрела 11 августа украинские снаряды взрывались в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, в хранилище попали не менее трех украинских снарядов. Разработаны меры на случай попадания в хранилище ядерных отходов, жители Энергодара могут быть эвакуированы.