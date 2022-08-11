США пригрозили новыми санкциями Ирану и России

США будут активно использовать санкции против России и Ирана, если Тегеран поставит Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

Как сообщил представитель Госдепа, ведомство будет обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении торговли оружием РФ и Ирана.

«Транзакции того рода, о которых вы упоминаете, потенциально подпадают под действие санкций в рамках множества нормативно-правовых актов США, в том числе касающихся конкретно России, но не ограничивающихся этим, а также санкций Вашингтона, затрагивающих нераспространение в общемировом масштабе», - сказал Пател, комментируя предположения о приобретении.