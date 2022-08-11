У Саакашвили насчитали 17 заболеваний

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили заявил, что врачи диагностировали у находящегося в клинике политика 17 заболеваний, а сам он похудел на 11 килограммов.

«Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три», – уточнил Георгий Саакашвили, добавив, что его брат нуждается в переводе в заграничную клинику. Для этого ситуацию должны изучить иностранные эксперты, прибытия которых ожидают Саакашвили.

Кроме того, брат бывшего грузинского лидера сообщил, что тот почти ничего не ест и сбросил 11 килограммов.

Напомним, в настоящее время Михаил Саакашвили находится в одной из частных клиник Тбилиси, где проходит лечение после длительной голодовки.